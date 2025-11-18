Според доклад: Ролята на ТикТок в България нараства, включително за манипулация

Снимка: Пиксабей

Ролята на социалната мрежа ТикТок в България нараства, включително при разпространението на манипулативно съдържание. Това се посочва в доклад, представен днес в Европейския парламент в Брюксел по инициатива на евродепутата Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) и изготвен от неправителствената организация “Балканска инициатива за свободни медии”.

Документът е посветен на използването на ТикТок на Балканите и разглежда също обстановката в Румъния и Косово, посочва БТА. Видеообръщение към участниците направи председателят на ЕП Роберта Мецола, която отбеляза предприетите от ЕС стъпки за противодействие на дезинформацията и в защита на европейската демокрация.

По данни от ТикТок, цитирани в доклада, България е сред страните в ЕС с най-много съобщения за нарушения на правилата на платформата за съдържанието. В документа се посочва, че у нас се използват манипулации онлайн на основата на алгоритми, които след това се затвърждават от политически играчи.

В нашата страна са забелязани кампании за разпространение на подвеждащи и неверни твърдения през различни социални мрежи и сайтове “гъби” (с неясна собственост и без собствено съдържание и постоянен адрес), които преповтарят и умножават ефекта. Фейсбук остава водещата социална мрежа в България (следвана от ЮТюб), като се отчита, че там присъстват по-чувствително основните партии, докато популистките и екстремистките организации се насочват повече към ТикТок и така търсят пряк достъп до младите хора.

Добавя се, че проникването на ТикТок у нас нараства особено след миналогодишните президентски избори в Румъния. Отбелязва се, че основната част от разпространяваната у нас дезинформация онлайн е в подкрепа на Русия и това се наблюдава особено ясно след началото на войната в Украйна.

Отправени са препоръки за осигуряване на пълна прозрачност на медийната собственост, подобряване на правилата за финансирането на предизборната реклама, предотвратяване на възможностите за финансиране на сайтове “гъби”.

