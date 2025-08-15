Спорт, адреналин и музика на първия Морски фест във Варна

Снимки: Община Варна

Плажът в квартал „Аспарухово“ се превърна в истинска спортна арена за първото издание на „Морски фест Варна 2025“, организирано от дирекция „Спорт“ към Община Варна по повод празника на града – Свето Успение Богородично.

През целия ден посетителите се включваха в демонстрации, обучения и открити тренировки, турнири по различни видове плажни спортове, щафетни игри и томбола с награди. Деца и възрастни премериха сили в плажен волейбол, плажен футбол и плажно ръгби, а между мачовете се проведоха тренировки на ветроходен и гребен тренажор, зумба, въздушна акробатика и канго джъмпс. Демонстрациите по сърф и ветроходните състезания в детските класове бяха отложени заради силния вятър и бурното море.

Вечерната сцена събра публиката за концерт с участието на Robi, The Center, Славея Иванова, Галина Янева и други млади изпълнители.

Празничните спортни прояви във Варна продължават – на 16 и 17 август ще се проведат турнирите от съпътстващата програма, включително Отворен турнир по тенис на маса „Купа Варна“ в Collizeone Table Tennis Arena.

Юбилейното 25-то издание на Международната ветроходна регата „Кор Кароли“, най-мащабната у нас, също е част от празника и ще продължи до 18 август.

