Спортал: Изчезнал е националният рекордьор Живко Виденов
Кадър Фб
Националният рекордьор на България на 60 метра с препятствия и 110 метра с препятствия Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък (11.06.2026 г.), съобщи сестра му Диана Тодорова с пост във Фейсбук, молейки всеки, който има някаква информация, да се отзове, предаде Спортал.
!! МОЛЯ СПОДЕЛЯЙТЕ !!
!! МОЛБА ЗА ПОМОЩ !!
“Брат ми Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък 11.06.2026г след служебно мероприятие в
Парк-хотел Витоша.
Моля, ако някой го види или разполага с информация да съобщи на тел.112, най-близкото Районно управление на МВР или на тел.0879033553.
Издирва се и бял бус WV кавалере СВ 3654 КХ.
Ще бъда благодарна на всеки, който помогне да намеря братчето си”, написа жената във Фейсбук.
Наскоро Виденов беше назначен като координатор и връзка на комисиите в Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика. Той е изчезнал именно след последното редовно отчетно общо събрание на БФЛА, което се проведе в четвъртък
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