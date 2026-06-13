Спортал: Изчезнал е националният рекордьор Живко Виденов

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Националният рекордьор на България на 60 метра с препятствия и 110 метра с препятствия Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък (11.06.2026 г.), съобщи сестра му Диана Тодорова с пост във Фейсбук, молейки всеки, който има някаква информация, да се отзове, предаде Спортал.

!! МОЛЯ СПОДЕЛЯЙТЕ !!

!! МОЛБА ЗА ПОМОЩ !!

“Брат ми Живко Виденов е в неизвестност от четвъртък 11.06.2026г след служебно мероприятие в

Парк-хотел Витоша.

Моля, ако някой го види или разполага с информация да съобщи на тел.112, най-близкото Районно управление на МВР или на тел.0879033553.

Издирва се и бял бус WV кавалере СВ 3654 КХ.

Ще бъда благодарна на всеки, който помогне да намеря братчето си”, написа жената във Фейсбук.

Наскоро Виденов беше назначен като координатор и връзка на комисиите в Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика. Той е изчезнал именно след последното редовно отчетно общо събрание на БФЛА, което се проведе в четвъртък

Редактор "Екип на Петел",

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