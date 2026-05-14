Спортът по телевизията в четвъртък 14 май
Снимка Фейсбук, БК Черно море Тича
Спортната програма за четвъртък, 14 май 2026 г., обещава да бъде изключително наситена, тъй като съвпада с решителни мачове от българското и испанското първенство по футбол и баскетболен спектакъл в Шумен.
Ето основните акценти, които се очаква да бъдат излъчени в българския ефир:
Футбол
България - efbet Лига (България), плейофи:
15:15 часа: Септември София – Спартак Варна Диема Спорт
17:45 часа: Ботев Враца – Монтана Диема Спорт
20:15 часа: Локомотив София – Берое Диема Спорт
Испания - Ла Лига:
20:00 часа Валенсия – Райо Валекано Max Sport 4
21:00 часа: Жирона – Реал Сосиедад Max Sport 3
22:30 часа: Реал Мадрисд – Овиедо Max Sport 4
Баскетбол
България – Национална лига, трети плейоф:
20:30 часа: Черно море Тича – Балкан Max Sport 2
Колоездене
Джиро д'Италия (Giro d'Italia):
14 часа: Eurosport 1
Тенис
ATP 1000 Рим, четвъртфинали:
16:00 и 21:30 часа Max Sport 1
