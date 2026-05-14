Спортът по телевизията в четвъртък 14 май

Снимка Фейсбук, БК Черно море Тича

Спортната програма за четвъртък, 14 май 2026 г., обещава да бъде изключително наситена, тъй като съвпада с решителни мачове от българското и испанското първенство по футбол и баскетболен спектакъл в Шумен.

Ето основните акценти, които се очаква да бъдат излъчени в българския ефир:

Футбол

България - efbet Лига (България), плейофи:

15:15 часа: Септември София – Спартак Варна Диема Спорт

17:45 часа: Ботев Враца – Монтана Диема Спорт

20:15 часа: Локомотив София – Берое Диема Спорт

Испания - Ла Лига:

20:00 часа Валенсия – Райо Валекано Max Sport 4

21:00 часа: Жирона – Реал Сосиедад Max Sport 3

22:30 часа: Реал Мадрисд – Овиедо Max Sport 4

Баскетбол

България – Национална лига, трети плейоф:

20:30 часа: Черно море Тича – Балкан Max Sport 2

Колоездене

Джиро д'Италия (Giro d'Italia):

14 часа: Eurosport 1

Тенис

ATP 1000 Рим, четвъртфинали:

16:00 и 21:30 часа Max Sport 1

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!