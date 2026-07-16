Спортът по телевизията в четвъртък 16 юли

Снимка: Булфото

Спортните събития на 16 юли, четвъртък, 2026 г. са свързани със съдбовен мач на ЦСКА в Европа.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

Лига Европа – първи квалификационен кръг, реванш:

20:30 часа: Дери Сити – ЦСКА Диема Спорт

Тенис:

АТП 250 – Гщаад:

16:00 часа: Max Sport 3

АТП 250 - Бощад:

12:00 часа: Max Sport 1

АТП 250 - Умаг:

12:00 часа: Max Sport 2

Колоездене

"Тур дьо Франс", дванадесети етап:

14:30 часа: Eurosport 1

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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