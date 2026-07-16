Спортът по телевизията в четвъртък 16 юли
Снимка: Булфото
Спортните събития на 16 юли, четвъртък, 2026 г. са свързани със съдбовен мач на ЦСКА в Европа.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
Лига Европа – първи квалификационен кръг, реванш:
20:30 часа: Дери Сити – ЦСКА Диема Спорт
Тенис:
АТП 250 – Гщаад:
16:00 часа: Max Sport 3
АТП 250 - Бощад:
12:00 часа: Max Sport 1
АТП 250 - Умаг:
12:00 часа: Max Sport 2
Колоездене
"Тур дьо Франс", дванадесети етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Редактор "Екип на Петел",
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