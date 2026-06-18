Спортът по телевизията в четвъртък 18 юни

Стопкадър Max One

Спортните събития на 18 юни, четвъртък, 2026 г. са свързани със започване на мачовете от втория кръг в групите на Мондиала в Португалия и Англия и поредна среща на българските волейболистки в Лига на нациите.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

05:00 часа: Узбекистан - Колумбия БНТ 1, БНТ 3

19:00 часа: Чехия – Южна Африка БНТ 1, БНТ 3

22:00 часа: Швейцария – Босна и Херцеговина БНТ 1, БНТ 3

Петък

01:00 часа: Канада – Катар БНТ 1, БНТ 3

04:00 часа: Мексико – Южна Корея БНТ 1, БНТ 3

Волейбол

Лига на нациите – жени:

16:30 часа: Тайланд – България Max ONE

Тенис

АTP 500 Лондон – Куинс Клъб Чемпиъншипс:

13:30 – 23:00 часа: Max Sport 1

ATP 500 Хале:

12:30 – 21:00 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

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