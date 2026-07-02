Спортът по телевизията в четвъртък 2 юли
Стопкадър БНТ 1
Спортните събития на 2 юли, четвъртък, 2026 г. са свързани с напечени мачове от Мондиала и турнир по тенис от Големия шлем.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство:
22:00 часа: Испания – Австрия БНТ1, БНТ 3
Петък
02:00 часа: Португалия – Хърватия БНТ 1, БНТ 3
Тенис
Уимбълдън:
13:00 -23:00 часа: Eurosport 2
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!