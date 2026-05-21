Спортът по телевизията в четвъртък 21 май

Спортът на 21 май, четвъртък, 2026 година предлага интересни мачове от два тенис турнира и хокей на лед, както и футболна среща с участието на Кристиано Роналдо.

Ето какво може да гледате директно по българските телевизии:

Тенис

АТП 500 Хамбург, четвъртфинали:

13:00 - 21:00 часа: Max Sport 1

АТП 250 Женева, четвъртфинали:

13:00 - 21:00 часа: Max Sport 3

Световно първенство по хокей на лед:

17:20 часа: Латвия - Финландия Max Sport 2

21:20 часа: Дания - Словакия Max Sport 2

Футбол

Саудитска професионална лига лига:

21:00 часа: Ал-Насър - Дамак Max Sport 4

