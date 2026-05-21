Спортът по телевизията в четвъртък 21 май
Кадър Ютуб
Спортът на 21 май, четвъртък, 2026 година предлага интересни мачове от два тенис турнира и хокей на лед, както и футболна среща с участието на Кристиано Роналдо.
Ето какво може да гледате директно по българските телевизии:
Тенис
АТП 500 Хамбург, четвъртфинали:
13:00 - 21:00 часа: Max Sport 1
АТП 250 Женева, четвъртфинали:
13:00 - 21:00 часа: Max Sport 3
Световно първенство по хокей на лед:
17:20 часа: Латвия - Финландия Max Sport 2
21:20 часа: Дания - Словакия Max Sport 2
Футбол
Саудитска професионална лига лига:
21:00 часа: Ал-Насър - Дамак Max Sport 4
