Спортът по телевизията в четвъртък 23 юли

Снимка: Сайт на Лудогорец

Акцентът върху спортните събития на 23 юли, четвъртък, 2026 г. са свързани с мачове на ЦСКА и Лудогорец в Европа и срещи от турнири по тенис.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

Лига Европа – втори квалификационен кръг, първи мач:

19:00 часа: Карабах – ЦСКА Диема Спорт

Лига на конференциите – втори квалификационен кръг, първи мач:

21:30 часа: Апоел Тел Авив – Лудогорец Диема Спорт

Тенис

АТП 250 – Ещорил:

14:00 часа: Max Sport 3

АТП 250 – Кицбюел:

12:00 часа: Max Sport 1

Колоездене

Тур Дьо Франс – 18-и етап:

14:30 часа: Eurosport 1

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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