Спортът по телевизията в четвъртък 25 юни
Стопкадър БНТ
Спортните събития на 25 юни, четвъртък, 2026 г. са свързани с важни мачове от групите на Мондиала и среща на волейболните ни национали в престижен турнир.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство:
23:00 часа: Еквадор – Германия БНТ 1, БНТ 3
23:00 часа: Кюрасао – Кот Д’Ивоар БНТ 3
Петък
02:00 часа: Тунис - Нидерландия БНТ 3
02:00 часа: Япония – Швеция БНТ 1
05:00 часа: Парагвай – Австралия БНТ 3
05:00 часа: Турция - САЩ БНТ 1
Волейбол
Лига на нациите – мъже:
21:30 часа: Словения – България Max One
Тенис
Турнир за мъже в Истборн:
13:00 часа: Max Sport 1
ATP Майорка, мъже:
13:00 часа: Max Sport 3
Редактор "Екип на Петел",
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