Спортът по телевизията в четвъртък 25 юни

Стопкадър БНТ

Спортните събития на 25 юни, четвъртък, 2026 г. са свързани с важни мачове от групите на Мондиала и среща на волейболните ни национали в престижен турнир.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

23:00 часа: Еквадор – Германия БНТ 1, БНТ 3

23:00 часа: Кюрасао – Кот Д’Ивоар БНТ 3

Петък

02:00 часа: Тунис - Нидерландия БНТ 3

02:00 часа: Япония – Швеция БНТ 1

05:00 часа: Парагвай – Австралия БНТ 3

05:00 часа: Турция - САЩ БНТ 1

Волейбол

Лига на нациите – мъже:

21:30 часа: Словения – България Max One

Тенис

Турнир за мъже в Истборн:

13:00 часа: Max Sport 1

ATP Майорка, мъже:

13:00 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

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