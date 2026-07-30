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Спортът по телевизията в четвъртък 30 юли

30.07.2026 / 05:00 0

Снимка: Сайт на Лудогорец

 

Спортните събития на 30 юли, четвъртък, 2026 г. са свързани с важни мачове на ЦСКА и Лудогорец в Европа.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

 

Футбол

Лига Европа – втори квалификационен кръг, реванш:

21:00 часа: ЦСКА - Карабах Диема Спорт

 

Лига на конференциите - втори квалификационен кръг, реванш:

21:00 часа: Лудогорец – Апоел Тел Авив Диема Спорт 2 

 

Тенис

АТП 250 – Вашингтон:

20:00 часа: Max Sport 3

 

Петък

АТП 250 – Лос Кабос:

04:00 часа: Max Sport 1

 

 

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