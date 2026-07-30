Спортът по телевизията в четвъртък 30 юли
Снимка: Сайт на Лудогорец
Спортните събития на 30 юли, четвъртък, 2026 г. са свързани с важни мачове на ЦСКА и Лудогорец в Европа.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
Лига Европа – втори квалификационен кръг, реванш:
21:00 часа: ЦСКА - Карабах Диема Спорт
Лига на конференциите - втори квалификационен кръг, реванш:
21:00 часа: Лудогорец – Апоел Тел Авив Диема Спорт 2
Тенис
АТП 250 – Вашингтон:
20:00 часа: Max Sport 3
Петък
АТП 250 – Лос Кабос:
04:00 часа: Max Sport 1
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