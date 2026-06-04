Спортът по телевизията в четвъртък 4 юни

Кадър: Equipe de France,Х

Акцентът в спортните събития на 4 юни, четвъртък, 2026 г. попада върху решителните срещи от турнир от Големия шлем.

Ето какво може да гледате по родните спортни телевизии:

Футбол

Приятелски мачове:

20:00 часа: Швеция - Гърция Диема Спорт 2

22:00 часа: Испания - Ирак Диема Спорт 3

22:05 часа: Франция – Кот д'Ивоар Диема Спорт

Тенис

„Ролан Гарос“, повторения на срещи и полуфинали:

11:30 - 19:30 часа: Eurosport 1

Редактор "Екип на Петел",

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