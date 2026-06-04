Спортът по телевизията в четвъртък 4 юни
Кадър: Equipe de France,Х
Акцентът в спортните събития на 4 юни, четвъртък, 2026 г. попада върху решителните срещи от турнир от Големия шлем.
Ето какво може да гледате по родните спортни телевизии:
Футбол
Приятелски мачове:
20:00 часа: Швеция - Гърция Диема Спорт 2
22:00 часа: Испания - Ирак Диема Спорт 3
22:05 часа: Франция – Кот д'Ивоар Диема Спорт
Тенис
„Ролан Гарос“, повторения на срещи и полуфинали:
11:30 - 19:30 часа: Eurosport 1
Редактор "Екип на Петел",
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