Спортът по телевизията в четвъртък 5 март

На 5 март 2026 г. (четвъртък) спортната програма предлага вълнуващи сблъсъци, като акцентът за българските фенове е голямото дерби в Първа лига.

Ето основните събития, които ще бъдат излъчвани:

Футбол

efbet Лига (България):

13:15 – Локомотив (София) срещу Добруджа – Diema Sport

15:45 – Локомотив (Пловдив) срещу ЦСКА 1948 – Diema Sport

18:30 – Лудогорец срещу Левски (Дербито на кръга) – Diema Sport

Международен футбол:

12:00 – Тотнъм срещу Кристъл Палас (Висша лига, Англия) – Diema Sport 2

12:10 – Лион срещу Ланс (Купа на Франция) – Max Sport 2

Баскетбол

NBA (САЩ):

02:00 (през нощта срещу петък) – Сакраменто Кингс срещу Ню Орлиънс Пеликанс – Diemа Sport 3

02:00 – Минесота Тимбъруулвс срещу Торонто Раптърс

02:30 – Маями Хийт срещу Бруклин Нетс

Колежански баскетбол (NCAA):

04:30 (сутринта) – Северна Айова (UNI) срещу Евансвил (State Farm MVC Tournament) – ESPN / Max Sport

Други спортове

Тенис: Продължават мачовете от престижния турнир BNP Paribas Open в Индиън Уелс (ATP 1000). Предаванията обикновено започват след 21:00 по каналите на Max Sport.

Зимни спортове:

Световно първенство по биатлон за младежи и девойки – излъчвания по БНТ 3 (обикновено в часовите пояси около 11:30 и 15:30).

Световно първенство по кънки бягане (ISU) – Многобой и Спринт в Херенвеен – Eurosport.

Забележка: Часовете са в българско време. Възможни са промени в последния момент в програмите на телевизиите.

