Спортът по телевизията в четвъртък 6 август
Снимка Булфото
Спортните събития на 6 август, четвъртък, 2026 г. са свързани с интригуващ мач на ЦСКА в Европа.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
Лига Европа – трети квалификационен кръг, първи двубои:
19:00 часа: Макаби Тел Авив – ЦСКА Диема Спорт
22:00 часа: Бенфика - Хартс Max Sport 3
Тенис
АТП 1000 – Монреал:
19:30 часа: Max Sport 1, Max Sport 2
Редактор "Екип на Петел",
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