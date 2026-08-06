Спортът по телевизията в четвъртък 6 август

Снимка Булфото

Спортните събития на 6 август, четвъртък, 2026 г. са свързани с интригуващ мач на ЦСКА в Европа.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

Лига Европа – трети квалификационен кръг, първи двубои:

19:00 часа: Макаби Тел Авив – ЦСКА Диема Спорт

22:00 часа: Бенфика - Хартс Max Sport 3

Тенис

АТП 1000 – Монреал:

19:30 часа: Max Sport 1, Max Sport 2

Редактор "Екип на Петел",

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