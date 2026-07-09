Спортът по телевизията в четвъртък 9 юли

Стопкадър БНТ

Спортните събития на 9 юли, четвъртък, 2026 г. са свързани с решителни среща от Мондиала и полуфинални мачове от турнир по тенис от Големия шлем.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство - ¼-финал:

23:00 часа: Франция – Мароко БНТ 1, БНТ 3

Волейбол

Лига на нациите – жени:

21:00 часа: Сърбия – Франция Max Sport 2

Тенис

Уимбълдън - полуфинали:

15:00 часа: Eurosport 2

Колоездене

"Тур дьо Франс", шести етап:

14:30 часа: Eurosport 1

Лека атлетика

Диамантена лига – турнир в Юджин:

13:15 часа: Max Sport 2

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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