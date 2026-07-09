Спортът по телевизията в четвъртък 9 юли
Стопкадър БНТ
Спортните събития на 9 юли, четвъртък, 2026 г. са свързани с решителни среща от Мондиала и полуфинални мачове от турнир по тенис от Големия шлем.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство - ¼-финал:
23:00 часа: Франция – Мароко БНТ 1, БНТ 3
Волейбол
Лига на нациите – жени:
21:00 часа: Сърбия – Франция Max Sport 2
Тенис
Уимбълдън - полуфинали:
15:00 часа: Eurosport 2
Колоездене
"Тур дьо Франс", шести етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Лека атлетика
Диамантена лига – турнир в Юджин:
13:15 часа: Max Sport 2
Редактор "Екип на Петел",
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