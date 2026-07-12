Спортът по телевизията в неделя 12 юли

Снимка уикипедия, Hameltion

Спортните събития на 12 юли, неделя, 2026 г. са свързани с мач на „лъвиците“ и финала при мъжете от турнир по тенис от Големия шлем.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Волейбол

Лига на нациите – жени:

17:30 часа: България – Германия Max One

Тенис

Уимбълдън – финал, мъже:

18:00 часа: Eurosport 2

Колоездене

"Тур дьо Франс", девети етап:

14:30 часа: Eurosport 1

Редактор "Екип на Петел",

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