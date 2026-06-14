Спортът по телевизията в неделя 14 юни

Снимка уикипедия, Richard Mulder

Спортните събития на 14 юни, неделя, 2026 година предлагат богат избор на зрителите. Наред с мачовете от Световното първенство по футбол, предстоят и вълнуващи финални срещи от престижни турнири по тенис, както и старт във Формула 1.

Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:

Футбол

Световно първенство:

07:00 часа: Австралия – Турция БНТ 1, БНТ 3

20:00 часа: Германия – Кюрасао БНТ 1, БНТ 3

23:00 часа: Нидерландия – Япония БНТ 1, БНТ 3

Понеделник

02:00 часа: Кот д’Ивоар – Еквадор БНТ 1, БНТ 3

05:00 часа: Швеция – Тунис БНТ 1, БНТ 3

Волейбол

Лига на нациите, мъже:

18:00 часа: Германия – Франция Max Sport 2

00:00 часа: Бразилия – Аржентина Max Sport 2

Тенис

Турнир АTP 250 в Щутгарт, финал:

15:00 часа: Max Sport 3

Турнир АTP 250 в Хертогенбош, финал:

15:30 часа: Max Sport 1

Формула 1

Голямата награда на Барселона:

14:30 часа: Диема Спорт 3

Редактор "Екип на Петел",

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