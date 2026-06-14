Спортът по телевизията в неделя 14 юни
Снимка уикипедия, Richard Mulder
Спортните събития на 14 юни, неделя, 2026 година предлагат богат избор на зрителите. Наред с мачовете от Световното първенство по футбол, предстоят и вълнуващи финални срещи от престижни турнири по тенис, както и старт във Формула 1.
Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:
Футбол
Световно първенство:
07:00 часа: Австралия – Турция БНТ 1, БНТ 3
20:00 часа: Германия – Кюрасао БНТ 1, БНТ 3
23:00 часа: Нидерландия – Япония БНТ 1, БНТ 3
Понеделник
02:00 часа: Кот д’Ивоар – Еквадор БНТ 1, БНТ 3
05:00 часа: Швеция – Тунис БНТ 1, БНТ 3
Волейбол
Лига на нациите, мъже:
18:00 часа: Германия – Франция Max Sport 2
00:00 часа: Бразилия – Аржентина Max Sport 2
Тенис
Турнир АTP 250 в Щутгарт, финал:
15:00 часа: Max Sport 3
Турнир АTP 250 в Хертогенбош, финал:
15:30 часа: Max Sport 1
Формула 1
Голямата награда на Барселона:
14:30 часа: Диема Спорт 3
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