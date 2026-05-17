Спортът по телевизията в неделя 17 май

17.05.2026 / 05:00 0

Спортът в неделя, 17 май 2026 година, предлага решителни футболни мачове от големите европейски първенства и финала на престижен турнир по тенис.

Ето какво може да гледате директно по българските телевизии днес:

Футбол

Англия - Висша лига:

14:30 часа: Манчестър Юнайтед - Нотингам Диема Спорт 2

17:00 часа: Брентфорд - Кристъл Палас Диема Спорт 3

17:00 часа: Евертън - Съндарланд Диема Спорт

17:00 часа: Лийдс - Брайтън Диема Спорт 2

17:00 часа: Уулвърхемптън - Фулъм Нова Спорт

19:30 часа: Нюкасъл - Уест Хям Диема Спорт 2

 

Испания - Ла Лига

22:15 часа: Барселона - Бетис Max Sport 4

 

Италия - Серия А:

13:00 часа: Дженоа - Милан Max Sport 4

13:00 часа: Рома - Лацио Max Sport 3

13:00 часа: Ювентус - Фиорентина Max Sport 1

16:00 часа: Интер - Верона Max Sport 3

19:00 часа: Аталанта - Болоня Max Sport 3

21:45 часа: Удинезе - Кремонезе Max Sport 3

 

Тенис:

АТП 1000 Рим - Финал, мъже: 

16:00 часа: Max Sport 1

