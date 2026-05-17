Спортът по телевизията в неделя 17 май
Спортът в неделя, 17 май 2026 година, предлага решителни футболни мачове от големите европейски първенства и финала на престижен турнир по тенис.
Ето какво може да гледате директно по българските телевизии днес:
Футбол
Англия - Висша лига:
14:30 часа: Манчестър Юнайтед - Нотингам Диема Спорт 2
17:00 часа: Брентфорд - Кристъл Палас Диема Спорт 3
17:00 часа: Евертън - Съндарланд Диема Спорт
17:00 часа: Лийдс - Брайтън Диема Спорт 2
17:00 часа: Уулвърхемптън - Фулъм Нова Спорт
19:30 часа: Нюкасъл - Уест Хям Диема Спорт 2
Испания - Ла Лига
22:15 часа: Барселона - Бетис Max Sport 4
Италия - Серия А:
13:00 часа: Дженоа - Милан Max Sport 4
13:00 часа: Рома - Лацио Max Sport 3
13:00 часа: Ювентус - Фиорентина Max Sport 1
16:00 часа: Интер - Верона Max Sport 3
19:00 часа: Аталанта - Болоня Max Sport 3
21:45 часа: Удинезе - Кремонезе Max Sport 3
Тенис:
АТП 1000 Рим - Финал, мъже:
16:00 часа: Max Sport 1
