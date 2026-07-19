Спортът по телевизията в неделя 19 юли
Колаж укипедия, Bryan Berlin, Biso
Акцентът върху спортните събития на 19 юли, неделя, 2026 г. попада върху финала на Мондиал 2026.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
Световно първенство - финал:
22:00 часа: Испания – Аржентина БНТ 1, БНТ 3
България – Първа лига:
19:30 часа: Ботев Враца – Черно море Диема Спорт
Тенис:
АТП 250 – Гщаад, финал:
14:30 часа: Max Sport 3
АТП 250 - Бощад, финал:
15:30 часа: Max Sport 1
Колоездене
"Тур дьо Франс", петнадесети етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Формула 1
Голямата награда на Белгия:
16:00 часа: Диема Спорт 3
Редактор "Екип на Петел",
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