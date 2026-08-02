Спортът по телевизията в неделя 2 август
Снимка Сайт на Лудогорец
Спортните събития на 2 август, неделя, 2026 г. са свързани с двубои от родния футболен шампионат и финални мачове от престижни турнири по тенис и волейболна надпревара.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
България – Първа лига:
19:00 часа: Лудогорец – Ботев Враца Диема Спорт
21:15 часа: ЦСКА – Дунав Диема Спорт
Тенис
АТП 500 – Вашингтон, финал:
00:00 часа: Max Sport 3
АТП 250 – Лос Кабос, финали:
21:00 часа: Max Sport 1
АТП 1000 - Монреал:
18:00 часа: Max Sport 3
Рали
Световен шампионат във Финландия:
13:00 часа: Max Sport 3
Голф
AIG Women’s Fpen:
14:00 часа: Max Sport 1
Волейбол
Лига на нациите – мъже, финални срещи за трето и първо място:
14:30 часа: Max Sport 2
17:00 часа: Max Sport 2
Редактор "Екип на Петел",
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