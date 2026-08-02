Спортът по телевизията в неделя 2 август

Снимка Сайт на Лудогорец

Спортните събития на 2 август, неделя, 2026 г. са свързани с двубои от родния футболен шампионат и финални мачове от престижни турнири по тенис и волейболна надпревара.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

България – Първа лига:

19:00 часа: Лудогорец – Ботев Враца Диема Спорт

21:15 часа: ЦСКА – Дунав Диема Спорт

Тенис

АТП 500 – Вашингтон, финал:

00:00 часа: Max Sport 3

АТП 250 – Лос Кабос, финали:

21:00 часа: Max Sport 1

АТП 1000 - Монреал:

18:00 часа: Max Sport 3

Рали

Световен шампионат във Финландия:

13:00 часа: Max Sport 3

Голф

AIG Women’s Fpen:

14:00 часа: Max Sport 1

Волейбол

Лига на нациите – мъже, финални срещи за трето и първо място:

14:30 часа: Max Sport 2

17:00 часа: Max Sport 2

Редактор "Екип на Петел",

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