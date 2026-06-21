Спортът по телевизията в неделя 21 юни

Стопкадър Ютуб, ФИФА

Акцентът върху спортните събития на 21 юни, неделя, 2026 г. попада върху оспорвани мачове от Мондиала и финални срещи от турнири по тенис.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

07:00 часа: Тунис – Япония БНТ 1, БНТ 3

19:00 часа: Испания – Саудитска Арабия БНТ 1, БНТ 3

22:00 часа: Белгия – Иран БНТ 1, БНТ 3

Понеделник

01:00 часа: Уругвай – Кабо Верде БНТ 1, БНТ 3

04:00 часа: Нова Зеландия – Египет БНТ 1, БНТ 3

Тенис

АTP 500 Лондон – Куинс Клъб Чемпиъншипс, финал:

15:00 часа: Max Sport 1

ATP 500 Хале, финал:

16:00 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

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