Спортът по телевизията в неделя 24 май
Акцентът в спорта по телевизията на 24 май, неделя, 2026 година е финалът в Евролигата с участието на най-добрия ни баскетболист Александър Везенков.
Ето какви спортни събития може да гледате по българските спортни канали:
Баскетбол
Евролига – финал:
21:00 часа: Олимпиакос – Реал Мадрид Max Sport 2
Футбол
Англия – Висша лига, последен кръг:
18:00 часа: Манчестър Сити – Астън Вила Диема Спорт
18:00 часа: Кристъл Палас – Арсенал Диема Спорт 2
18:00 часа: Ливърпул – Брентфорд Нова Спорт
Италия – Серия А, последен кръг:
16:00 часа: Парма – Сасуоло Max Sport 3
19:00 часа: Наполи – Удинезе Max Sport 3
Испания – Ла Лига, последен кръг:
22:00 часа: Виляреал – Атлетико Мадрид Max Sport 4
Втора лига:
19:30 часа: Малага – Сантандер Max Sport 4
Волейбол - приятелски мач:
17:30 часа: България- Швеция Max Sport 1
Хокей на лед – световно първенство:
21:20 часа: Словакия – Канада Max Sport 1
Колоездене
Джиро д'Италия (Giro d'Italia), 15 етап:
15:00 часа: Eurosport 1
Тенис – Ролан Гарос:
13:00 часа и 18:00-22:00 часа: Eurosport 1
13:00 часа: Eurosport 2
Формула 1
Голямата награда на Канада:
23:00 часа: Диема Спорт 3
