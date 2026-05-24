Спортът по телевизията в неделя 24 май

Акцентът в спорта по телевизията на 24 май, неделя, 2026 година е финалът в Евролигата с участието на най-добрия ни баскетболист Александър Везенков.

Ето какви спортни събития може да гледате по българските спортни канали:

Баскетбол

Евролига – финал:

21:00 часа: Олимпиакос – Реал Мадрид Max Sport 2

Футбол

Англия – Висша лига, последен кръг:

18:00 часа: Манчестър Сити – Астън Вила Диема Спорт

18:00 часа: Кристъл Палас – Арсенал Диема Спорт 2

18:00 часа: Ливърпул – Брентфорд Нова Спорт

Италия – Серия А, последен кръг:

16:00 часа: Парма – Сасуоло Max Sport 3

19:00 часа: Наполи – Удинезе Max Sport 3

Испания – Ла Лига, последен кръг:

22:00 часа: Виляреал – Атлетико Мадрид Max Sport 4

Втора лига:

19:30 часа: Малага – Сантандер Max Sport 4

Волейбол - приятелски мач:

17:30 часа: България- Швеция Max Sport 1

Хокей на лед – световно първенство:

21:20 часа: Словакия – Канада Max Sport 1

Колоездене

Джиро д'Италия (Giro d'Italia), 15 етап:

15:00 часа: Eurosport 1

Тенис – Ролан Гарос:

13:00 часа и 18:00-22:00 часа: Eurosport 1

13:00 часа: Eurosport 2

Формула 1

Голямата награда на Канада:

23:00 часа: Диема Спорт 3

