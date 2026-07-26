Спортът по телевизията в неделя 26 юли

Снимка: Фейсбук, ПФК Черно море

Акцентът върху спортните събития на 26 юли, неделя, 2026 г. попада върху футболната битка за Варна и пореден старт във Формула 1.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

България – Първа лига:

19:00 часа: Черно море – Спартак Диема Спорт

21:15 часа: Локомотив Пд – Септември Диема Спорт

Тенис

АТП 250 – Ещорил, финал:

14:00 часа: Max Sport 3

Колоездене

Тур Дьо Франс – 21-и етап:

14:30 часа: Eurosport 1

Формула 1

Гран При на Унгария:

16:00 часа: Диема Спорт 3

Редактор "Екип на Петел",

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