Спортът по телевизията в неделя 26 юли
Снимка: Фейсбук, ПФК Черно море
Акцентът върху спортните събития на 26 юли, неделя, 2026 г. попада върху футболната битка за Варна и пореден старт във Формула 1.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
България – Първа лига:
19:00 часа: Черно море – Спартак Диема Спорт
21:15 часа: Локомотив Пд – Септември Диема Спорт
Тенис
АТП 250 – Ещорил, финал:
14:00 часа: Max Sport 3
Колоездене
Тур Дьо Франс – 21-и етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Формула 1
Гран При на Унгария:
16:00 часа: Диема Спорт 3
Редактор "Екип на Петел",
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