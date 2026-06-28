Спортът по телевизията в неделя 28 юни

Стопкадър Max One

Акцентът върху спортните събития на 28 юни, неделя, 2026 г. попада върху последните двубои от групите на Световното по футбол и първа среща от елиминациите, както и мач на волейболните национали и старт във Формула 1.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

05:00 часа: Йордания – Аржентина БНТ 3

05:00 часа: Алжир – Австрия БНТ 1

1/16-финали:

22:00 часа: Южна Африка – Канада БНТ 1, БНТ 3

Волейбол

Лига на нациите – мъже:

14:00 часа: България – Украйна Max One

Формула 1

Голямата награда на Австрия:

15:00 часа: Диема Спорт 3

Редактор "Екип на Петел",

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