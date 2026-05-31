Спортът по телевизията в неделя 31 май
Снимка: Фейсбук, Българска федерация по художествена гимнастика
Акцентът в спортните събития в неделя, 31 май, 2026 година попада върху Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, мачовете от турнир от Големия шлем и финала на Световното първенство по хокей на лед.
Ето какво може да гледате директно по спортните ни канали:
Художествена гимнастика
Европейско първенство – финали на отделните уреди:
12:10, 13:20 и 15:00 часа: БНТ 3
Тенис
Ролан Гарос:
11:30 – 23:00 часа: Eurosoport 2
11:30 и 20:30 часа: Eursoport 1
Колоездене
Обиколка на Италия - Джиро д'Италия (Giro d'Italia), 21 етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Хокей на лед
Световно първенство за мъже:
16:20 часа: Мач за трето място Max Sport 1
21:00 часа: Финал Max Sport 1
