Спортът по телевизията в неделя 31 май

Снимка: Фейсбук, Българска федерация по художествена гимнастика

Акцентът в спортните събития в неделя, 31 май, 2026 година попада върху Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, мачовете от турнир от Големия шлем и финала на Световното първенство по хокей на лед.

Ето какво може да гледате директно по спортните ни канали:

Художествена гимнастика

Европейско първенство – финали на отделните уреди:

12:10, 13:20 и 15:00 часа: БНТ 3

Тенис

Ролан Гарос:

11:30 – 23:00 часа: Eurosoport 2

11:30 и 20:30 часа: Eursoport 1

Колоездене

Обиколка на Италия - Джиро д'Италия (Giro d'Italia), 21 етап:

14:30 часа: Eurosport 1

Хокей на лед

Световно първенство за мъже:

16:20 часа: Мач за трето място Max Sport 1

21:00 часа: Финал Max Sport 1

