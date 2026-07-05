Спортът по телевизията в неделя 5 юли

Снимка Булфото

Спортните събития на 5 юли, неделя, 2026 г. свързани с решителни мачове от Мондиала, важна битка на родните баскетболни национали и пореден старт във Формула 1.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство – 1/8-финали:

23:00 часа: Бразилия – Норвегия БНТ1, БНТ 3

Понеделник:

03:00 часа: Мексико – Англия БНТ 1, БНТ 3

Баскетбол

Европейска квалификация за мъже:

19:30 часа: България – Норвегия бТВ

Тенис

Уимбълдън:

13:00 -23:00 часа: Eurosport 2

Колоездене

"Тур дьо Франс", първи етап:

14:30 часа: Eurosport 1

Формула 1

Голямата награда на Великобритания:

17:00 часа: Диема Спорт

Редактор "Екип на Петел",

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