Спортът по телевизията в неделя 5 юли
Снимка Булфото
Спортните събития на 5 юли, неделя, 2026 г. свързани с решителни мачове от Мондиала, важна битка на родните баскетболни национали и пореден старт във Формула 1.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство – 1/8-финали:
23:00 часа: Бразилия – Норвегия БНТ1, БНТ 3
Понеделник:
03:00 часа: Мексико – Англия БНТ 1, БНТ 3
Баскетбол
Европейска квалификация за мъже:
19:30 часа: България – Норвегия бТВ
Тенис
Уимбълдън:
13:00 -23:00 часа: Eurosport 2
Колоездене
"Тур дьо Франс", първи етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Формула 1
Голямата награда на Великобритания:
17:00 часа: Диема Спорт
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