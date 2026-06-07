Спортът по телевизията в неделя 7 юни
Стопкадър Ютуб, Формула 1
Ето кои са основните и най-интересни спортни събития, които можете да проследите по телевизията в неделя, 7 юни 2026 г.:
Тенис:
Ролан Гарос – финал, мъже:
16:00 часа: Евроспорт 1 / Евроспорт 2
Формула 1
Голямата награда на Монако:
16:00 часа: Диема Спорт 3
Волейбол
Лига на нациите – жени:
20:30 часа: Бразилия – Италия MAX Sport 2
21:30 часа: САЩ – Германия Max Sport 1
Футбол
Приятелски срещи:
16:00 часа: Лихтенщайн – Кипър Дием Спорт 2
19:30 часа: Дания – Украйна Диема Спорт 3
21:45 часа: Хърватия – Словения Диема Спорт 2
22:00 часа: Гърция – Италия Диема Спорт 3
Голф
KLM Open:
14:00 часа: Max Sport 3
Падел
Премиер падел тур 2026, Италия – финал жени:
19:30 часа: Ринг
Nascar Cup Series
22:30 часа: Max Sport 2
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