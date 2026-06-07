Спортът по телевизията в неделя 7 юни

Стопкадър Ютуб, Формула 1

Ето кои са основните и най-интересни спортни събития, които можете да проследите по телевизията в неделя, 7 юни 2026 г.:

Тенис:

Ролан Гарос – финал, мъже:

16:00 часа: Евроспорт 1 / Евроспорт 2

Формула 1

Голямата награда на Монако:

16:00 часа: Диема Спорт 3

Волейбол

Лига на нациите – жени:

20:30 часа: Бразилия – Италия MAX Sport 2

21:30 часа: САЩ – Германия Max Sport 1

Футбол

Приятелски срещи:

16:00 часа: Лихтенщайн – Кипър Дием Спорт 2

19:30 часа: Дания – Украйна Диема Спорт 3

21:45 часа: Хърватия – Словения Диема Спорт 2

22:00 часа: Гърция – Италия Диема Спорт 3

Голф

KLM Open:

14:00 часа: Max Sport 3

Падел

Премиер падел тур 2026, Италия – финал жени:

19:30 часа: Ринг

Nascar Cup Series

22:30 часа: Max Sport 2

Редактор "Екип на Петел",

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