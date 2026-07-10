Спортът по телевизията в петък 10 юли
Стопкадър БНТ 1
Акцентът върху спортните събития на 10 юли, петък, 2026 г. попада върху решителен мач от Мондиала, важна среща на „лъвиците“ и полуфиналите от турнир по тенис от Големия шлем.
Очакваме също с интерес и изявите на Божидар Саръбоюков в скока на дължина от поредния турнир в Диамантената лига.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство - ¼-финал:
22:00 часа: Испания – Белгия БНТ 1, БНТ 3
Волейбол
Лига на нациите – жени:
17:30 часа: България – Чехия Max One
Тенис
Уимбълдън – полуфинали, мъже:
15:00 часа: Eurosport 2
Лека атлетика
Диамантена лига – турнир в Монако:
21:00 часа: Max One
Колоездене
"Тур дьо Франс", седми етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!