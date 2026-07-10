Спортът по телевизията в петък 10 юли

Стопкадър БНТ 1

Акцентът върху спортните събития на 10 юли, петък, 2026 г. попада върху решителен мач от Мондиала, важна среща на „лъвиците“ и полуфиналите от турнир по тенис от Големия шлем.

Очакваме също с интерес и изявите на Божидар Саръбоюков в скока на дължина от поредния турнир в Диамантената лига.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство - ¼-финал:

22:00 часа: Испания – Белгия БНТ 1, БНТ 3

Волейбол

Лига на нациите – жени:

17:30 часа: България – Чехия Max One

Тенис

Уимбълдън – полуфинали, мъже:

15:00 часа: Eurosport 2

Лека атлетика

Диамантена лига – турнир в Монако:

21:00 часа: Max One

Колоездене

"Тур дьо Франс", седми етап:

14:30 часа: Eurosport 1

Редактор "Екип на Петел",

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