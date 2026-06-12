Спортът по телевизията в петък 12 юни
Стопкадър Ютуб
Акцентът върху спортните събития на 12 юни, петък, 2026 година попада върху втория и третия мач от Мондиала.
Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:
Футбол
Световно първенство:
05:00 часа: Южна Корея – Чехия БНТ 1, БНТ 3
22:00 часа: Канада – Босна и Херцеговина БНТ 1, БНТ 3
Събота:
04:00 часа: САЩ – Парагвай БНТ 1, БНТ 3
Тенис
Турнир АTP 250 в Щутгарт, четвъртфинали:
12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа: Max Sport 3
Турнир АTP 250 в Хертогенбош, четвъртфинали:
12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа: Max Sport 1
Формула 1
Голямата награда на Барселона, Първа тренировка:
14:30 часа: Диема Спорт 3
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