Спортът по телевизията в петък 12 юни

Стопкадър Ютуб

Акцентът върху спортните събития на 12 юни, петък, 2026 година попада върху втория и третия мач от Мондиала.

Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:

Футбол

Световно първенство:

05:00 часа: Южна Корея – Чехия БНТ 1, БНТ 3

22:00 часа: Канада – Босна и Херцеговина БНТ 1, БНТ 3

Събота:

04:00 часа: САЩ – Парагвай БНТ 1, БНТ 3

Тенис

Турнир АTP 250 в Щутгарт, четвъртфинали:

12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа: Max Sport 3

Турнир АTP 250 в Хертогенбош, четвъртфинали:

12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа: Max Sport 1

Формула 1

Голямата награда на Барселона, Първа тренировка:

14:30 часа: Диема Спорт 3

Редактор "Екип на Петел",

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