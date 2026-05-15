Спортът по телевизията в петък 15 май
Кадър Ютуб
Вълнуващи мачове във футбола, тениса и баскетбол ни очакват на 15 май, петък, 2026 година.
Ето какви спортни събития може да гледате директно по българските телевизии:
Футбол
България – Втора лига:
18:00 часа: Дунав – Янтра Диема Спорт
Англия - Висша лига:
22:00 часа: Астън Вила – Ливърпул Diema Sport 2
Баскетбол
България – Национална лига:
19:15 часа: Локомотив Пловдив – Рилски спортист Max Sport 2
Тенис
ATP 1000 Рим - полуфинали:
16:30 и 22:00 часа: MAX Sport 1
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!