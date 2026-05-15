реклама

Спортът по телевизията в петък 15 май

15.05.2026 / 05:00 0

Кадър Ютуб

Вълнуващи мачове във футбола, тениса и баскетбол ни очакват на 15 май, петък, 2026 година.

Ето какви спортни събития може да гледате директно по българските телевизии:

 

Футбол

България – Втора лига:

18:00 часа: Дунав – Янтра Диема Спорт

 

Англия - Висша лига:

22:00 часа: Астън Вила – Ливърпул Diema Sport 2

 

Баскетбол

България – Национална лига:

19:15 часа: Локомотив Пловдив – Рилски спортист Max Sport 2

 

Тенис

ATP 1000 Рим - полуфинали:

16:30 и 22:00 часа: MAX Sport 1

 

 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама