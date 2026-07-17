Спортът по телевизията в петък 17 юли
Снимка: Фейсбук, Спартак Варна
Спортните събития на 17 юли, петък, 2026 г. са свързани с първите два мача от новия сезон на елитното ни футболно първенство.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
България - Първа лига:
19:00 часа: Спартак Вн – ЦСКА 1948 Диема Спорт
21:15 часа: Левски – Дунав Диема Спорт
Тенис:
АТП 250 – Гщаад:
16:00 часа: Max Sport 3
АТП 250 - Бощад:
12:00 часа: Max Sport 1
АТП 250 - Умаг:
17:00 часа: Max Sport 2
Колоездене
"Тур дьо Франс", тринадесети етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Волейбол
Лига на нациите - мъже, събота:
00:00 часа: Китай - България Max One
Редактор "Екип на Петел",
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