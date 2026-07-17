Спортът по телевизията в петък 17 юли

Снимка: Фейсбук, Спартак Варна

Спортните събития на 17 юли, петък, 2026 г. са свързани с първите два мача от новия сезон на елитното ни футболно първенство.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

България - Първа лига:

19:00 часа: Спартак Вн – ЦСКА 1948 Диема Спорт

21:15 часа: Левски – Дунав Диема Спорт

Тенис:

АТП 250 – Гщаад:

16:00 часа: Max Sport 3

АТП 250 - Бощад:

12:00 часа: Max Sport 1

АТП 250 - Умаг:

17:00 часа: Max Sport 2

Колоездене

"Тур дьо Франс", тринадесети етап:

14:30 часа: Eurosport 1

Волейбол

Лига на нациите - мъже, събота:

00:00 часа: Китай - България Max One

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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