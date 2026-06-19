Спортът по телевизията в петък 19 юни

Стопкадър БНТ 1

Спортните събития на 19 юни, петък, 2026 г. са свързани с мачове от Мондиала и среща на българските „лъвици“ в Лига на нациите.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

22:00 часа: САЩ – Австралия БНТ 1, БНТ 3

Събота

01:00 часа: Шотландия – Мароко БНТ 1, БНТ 3

03:30 часа: Бразилия – Хаити БНТ 1, БНТ 3

Волейбол

Лига на нациите – жени:

16:30 часа: България – Канада Max ONE

Тенис

АTP 500 Лондон – Куинс Клъб Чемпиъншипс:

13:30 – 23:00 часа: Max Sport 1

ATP 500 Хале:

13:30 – 21:00 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

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