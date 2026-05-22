Спортът по телевизията в петък 22 май

22.05.2026 / 05:00 0

Спортът на 22 май, петък, 2026 година предлага решителни срещи за оцеляването в родния футболен елит и мач с участието на Александър Везенков в Евролигата.

Ето какво може да гледате директно по българските телевизии:

Футбол

България - efbet Лига, плейофи:

15:30 часа: Славия – Монтана Диема Спорт 

18:00 часа: Спартак Варна – Локомотив София Диема Спорт

18:00 часа: Ботев Враца – Берое Диема Спорт 2

18:00 часа: Септември – Добруджа Нова Спорт

 

Италия – Серия А:

21:45 часа: Фиорентина – Аталанта Max Sport 3

 

Франция - Купа, Финал:

22:00 часа: Ланс - Ница Max Sport 1

 

Турция - Купа, финал:

21:00 часа: Трабзонспор - Коняспор Max Sport 4

 

Баскетбол

Евролига - полуфинали:

18:00 часа: Олимпиакос – Фенербахче Max Sport 2

21:00 часа: Валенсия – Реал Мадрид Max Sport 2

 

Волейбол

Приятелски мач, мъже:

18:00 часа: България – Сърбия Max Sport 3

 

Тенис:

АТБ 500 Женева - полуфинал:

16:00 часа: Max Sport 3

 

АТП 500 Хамбург, полуфинали:

16:30 часа: Max Sport 1

18:30 часа: Max Sport 1

