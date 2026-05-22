Спортът по телевизията в петък 22 май
Спортът на 22 май, петък, 2026 година предлага решителни срещи за оцеляването в родния футболен елит и мач с участието на Александър Везенков в Евролигата.
Ето какво може да гледате директно по българските телевизии:
Футбол
България - efbet Лига, плейофи:
15:30 часа: Славия – Монтана Диема Спорт
18:00 часа: Спартак Варна – Локомотив София Диема Спорт
18:00 часа: Ботев Враца – Берое Диема Спорт 2
18:00 часа: Септември – Добруджа Нова Спорт
Италия – Серия А:
21:45 часа: Фиорентина – Аталанта Max Sport 3
Франция - Купа, Финал:
22:00 часа: Ланс - Ница Max Sport 1
Турция - Купа, финал:
21:00 часа: Трабзонспор - Коняспор Max Sport 4
Баскетбол
Евролига - полуфинали:
18:00 часа: Олимпиакос – Фенербахче Max Sport 2
21:00 часа: Валенсия – Реал Мадрид Max Sport 2
Волейбол
Приятелски мач, мъже:
18:00 часа: България – Сърбия Max Sport 3
Тенис:
АТБ 500 Женева - полуфинал:
16:00 часа: Max Sport 3
АТП 500 Хамбург, полуфинали:
16:30 часа: Max Sport 1
18:30 часа: Max Sport 1
