Спортът по телевизията в петък 26 юни

Стопкадър БНТ

Спортните събития на 26 юни, петък, 2026 г. са свързани с решителни последни мачове от групите на Мондиала.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

05:00 часа: Парагвай – Австралия БНТ 1

05:00 часа: Турция – САЩ БНТ 3

22:00 часа: Норвегия – Франция БНТ 1

22:00 часа: Сенегал – Ирак БНТ 3

Събота

03:00 часа: Кабо Верде – Саудитска Арабия БНТ 3

03:00 часа: Уругвай – Испания БНТ 1

Тенис

Турнир за мъже в Истборн:

13:00 часа: Max Sport 1

ATP Майорка, мъже:

13:00 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!