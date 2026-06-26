Спортът по телевизията в петък 26 юни
Стопкадър БНТ
Спортните събития на 26 юни, петък, 2026 г. са свързани с решителни последни мачове от групите на Мондиала.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство:
05:00 часа: Парагвай – Австралия БНТ 1
05:00 часа: Турция – САЩ БНТ 3
22:00 часа: Норвегия – Франция БНТ 1
22:00 часа: Сенегал – Ирак БНТ 3
Събота
03:00 часа: Кабо Верде – Саудитска Арабия БНТ 3
03:00 часа: Уругвай – Испания БНТ 1
Тенис
Турнир за мъже в Истборн:
13:00 часа: Max Sport 1
ATP Майорка, мъже:
13:00 часа: Max Sport 3
Редактор "Екип на Петел",
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