Спортът по телевизията в петък 3 юли

Стопкадър БНТ 1

Акцентът върху спортните събития на 3 юли, петък, 2026 г. попада върху решителни мачове от Мондиала и от турнир по тенис от Големия шлем.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство – 1/16-финали:

06:00 часа: Швейцария – Алжир БНТ1, БНТ 3

21:00 часа: Австралия – Египет БНТ 1, БНТ 3

Събота

01:00 часа: Аржентина – Кабо Верде БНТ 1, БНТ 3

04:30 часа: Колумбия – Гана БНТ 1, БНТ 3

Тенис

Уимбълдън:

13:00 -23:00 часа: Eurosport 2

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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