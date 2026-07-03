Спортът по телевизията в петък 3 юли
Стопкадър БНТ 1
Акцентът върху спортните събития на 3 юли, петък, 2026 г. попада върху решителни мачове от Мондиала и от турнир по тенис от Големия шлем.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство – 1/16-финали:
06:00 часа: Швейцария – Алжир БНТ1, БНТ 3
21:00 часа: Австралия – Египет БНТ 1, БНТ 3
Събота
01:00 часа: Аржентина – Кабо Верде БНТ 1, БНТ 3
04:30 часа: Колумбия – Гана БНТ 1, БНТ 3
Тенис
Уимбълдън:
13:00 -23:00 часа: Eurosport 2
Редактор "Екип на Петел",
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