Спортът по телевизията в петък 31 юли
Снимка Фейсбук, ПФК Арда
Спортните събития на 31 юли, петък, 2026 г. са свързани с мачове от родния футболен елит и четвъртфинали от престижни турнири по тенис.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
България – Първа лига:
19:00 часа: Славия - Локомотив София Диема Спорт
21:15 часа: ЦСКА 1948 – Арда Диема Спорт
Тенис
АТП 500 – Вашингтон, четвъртфинали:
21:00 и 23:00 часа: Max Sport 3
01:00 и 03:00 часа: Max Sport 3
АТП 250 – Лос Кабос, четвъртфинали:
21:00 и 23:00 часа: Max Sport 1
01:00 и 03:00 часа: Max Sport 1
Голф
AIG Women’s Open:
18:00 часа: Max Sport 1
Рали
Световен шампионат във Финландия:
18:00 часа: Max Sport 3
Редактор "Екип на Петел",
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