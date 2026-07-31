Спортът по телевизията в петък 31 юли

Снимка Фейсбук, ПФК Арда

Спортните събития на 31 юли, петък, 2026 г. са свързани с мачове от родния футболен елит и четвъртфинали от престижни турнири по тенис.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

България – Първа лига:

19:00 часа: Славия - Локомотив София Диема Спорт

21:15 часа: ЦСКА 1948 – Арда Диема Спорт

Тенис

АТП 500 – Вашингтон, четвъртфинали:

21:00 и 23:00 часа: Max Sport 3

01:00 и 03:00 часа: Max Sport 3

АТП 250 – Лос Кабос, четвъртфинали:

21:00 и 23:00 часа: Max Sport 1

01:00 и 03:00 часа: Max Sport 1

Голф

AIG Women’s Open:

18:00 часа: Max Sport 1

Рали

Световен шампионат във Финландия:

18:00 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

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