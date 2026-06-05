Спортът по телевизията в петък 5 юни
Стопкадър БНТ
Спортните събития на 5 юни, петък, 2026 г. са свързани с контролен мач на националния отбор по футбол на България и спектакъл между двата коша, който ще излъчи шампиона на България по баскетбол.
Ето какво може да гледате по родните български телевизии:
Футбол
Приятелски срещи:
19:30 часа: Словакия – Черна гора Диема Спорт
20:00 часа: Молдова – България БНТ 3
20:45 часа: Унгария – Финландия Диема Спорт 3
21:00 часа: Азербайджан – Малта Диема Спорт 2
Тенис
Ролан Гарос – полуфинали, мъже:
15:30 часа: Eurosport 1
Баскетбол
Национална лига – мъже, пети двубой за титлата:
19:15 часа: Балкан – Локомотив Пловдив Max Sport 2
Волейбол
Лига на нациите – жени:
22:30 часа: Доминиканска република – България Max Sport 2
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!