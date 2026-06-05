Спортът по телевизията в петък 5 юни

Стопкадър БНТ

Спортните събития на 5 юни, петък, 2026 г. са свързани с контролен мач на националния отбор по футбол на България и спектакъл между двата коша, който ще излъчи шампиона на България по баскетбол.

Ето какво може да гледате по родните български телевизии:

Футбол

Приятелски срещи:

19:30 часа: Словакия – Черна гора Диема Спорт

20:00 часа: Молдова – България БНТ 3

20:45 часа: Унгария – Финландия Диема Спорт 3

21:00 часа: Азербайджан – Малта Диема Спорт 2

Тенис

Ролан Гарос – полуфинали, мъже:

15:30 часа: Eurosport 1

Баскетбол

Национална лига – мъже, пети двубой за титлата:

19:15 часа: Балкан – Локомотив Пловдив Max Sport 2

Волейбол

Лига на нациите – жени:

22:30 часа: Доминиканска република – България Max Sport 2

Редактор "Екип на Петел",

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