Спортът по телевизията в петък 6 март

Спортната програма за петък, 6 март 2026 г., е наситена с важни събития от вътрешния и международния календар. Акцентът на деня пада върху дербитата в Първа лига, откриването на Зимните параолимпийски игри и началото на уикенда за Гран при на Австралия във Формула 1.

Ето най-интересното, което можете да следите в ефира:

Футбол

Международен футбол:

21:30 – Байерн – Борусия М (Diema Sport 3)

21:45 – ПСЖ - Монако (Diema Sport / MAX Sport)

Моторни спортове

Формула 1 (Гран при на Австралия):

03:30 – Първа свободна тренировка (Diema Sport 3)

07:00 – Втора свободна тренировка (Diema Sport 3)

Поддържащи серии:

01:00 – Формула 2, тренировка (Diema Sport 3)

05:00 – Формула 3, квалификация (Diema Sport 3)

Други спортове

Зимни параолимпийски игри (Милано-Кортина 2026): Официално откриване на игрите в Италия (БНТ 3).

Баскетбол (Евролига):

21:00 – Цървена Звезда срещу Байерн (MAX Sport)

21:15 – Олимпиакос срещу Панатинайкос (MAX Sport 4)

Тенис: Турнир от сериите ATP 1000 в Индиън Уелс (предаванията започват от 21:00 по MAX Sport 1).

Зимни спортове: Световна купа по биатлон в Контиолахти, Финландия – Индивидуално, жени (Евроспорт 1 от 17:50).

Танцово изкуство: В София започва WDSF World Open – Световно първенство по танци (може да се следи в специализирани стрийминг платформи или спортни новинарски емисии).

Забележка: Часовете и каналите могат да претърпят леки промени в зависимост от програмните решения на телевизиите в реално време.

