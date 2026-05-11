Спортът по телевизията в понеделник 11 май
Началото на седмицата започва с вълнуващи футболни и баскетболни мачове у нас и в чужбина.
Ето какви спортни събития може да гледате директно по нашите телевизии на 11 май - понеделник, 2026 година:
Футбол
България - Втора Лига
20:15 часа: Фратрия - Дунав Русе Диема Спорт
Англия - Вискша лига:
22:00 часа: Тотнъм - Лийдс Диема Спорт 2
Испания - Ла Лига:
22:00 часа: Райо Валекано - Жирона Max Sport 4
Италия - Серия А:
21:45 часа: Наполи - Болоня Max Sport 3
Баскетбол
България - Национална лига, втори плейоф:
19:15 часа: Балкан - Черно море Тича Max Sport 2
Тенис
ATP 1000 Рим:
12:00 часа: Max Sport 1
