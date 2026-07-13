Спортът по телевизията в понеделник 13 юли
13.07.2026 / 05:00 0
Снимка: Laurie Beylier, Уикипедия
Спортните събития на 13 юли, понеделник, 2026 г. са свързани с най-престижното колоездачно състезание в света.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Колоездене
"Тур дьо Франс", десети етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!