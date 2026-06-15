Спортът по телевизията в понеделник 15 юни

Кадър Ютуб

Акцентът върху спортните събития на 15 юни, понеделник, 2026 година попада върху поредните мачове от Световното първенство по футбол. Любителите на тениса пък ще проследят старта на два престижни турнира.

Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:

Футбол

Световно първенство:

19:00 часа: Испания – Кабо Верде БНТ 1, БНТ 3

22:00 часа: Белгия – Египет БНТ 1, БНТ 3

Вторник

01:00 часа: Саудитска Арабия – Уругвай БНТ 1, БНТ 3

04:00 часа: Иран – Нова Зеландия БНТ 1, БНТ 3

Тенис

Турнир АTP 500 в Лондон – Куинс Клъб Чемпиъншипс:

15:30 часа: Max Sport 1

Турнир АTP 500 в Хале:

12:30 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

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