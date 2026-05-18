Спортът по телевизията в понеделник 18 май
Акцентът в спорта в първия ден от новата седмица е върху решителните мачове в битката за оцеляване в българското първенство по футбол и спора за титлата в Англия.
Ето какво може да гледате директно по нашите телевизии на 18 май, понеделник, 2026 година:
Футбол
България - Първа лига:
19:30 часа: Берое - Септември Диема Спорт
19:30 часа: Добруджа - Ботев Враца Диема Спорт 2
19:30 часа: Локомотив София - Славия Нова Спорт
19:30 часа: Монтана - Спартак Варна Диема Спорт 3
Англия - Висша лига:
21:30 часа: Борнемут - Манчестър Сити Диема Спорт
22:00 часа: Арсенал - Бърнли Диема Спорт 2
22:15 часа: Челси - Тотнъм Диема Спорт 3
