Спортът по телевизията в понеделник 2 март

Спортната програма за понеделник (2 март 2026 г.) предлага интересни събития, като акцентът пада върху българския футбол и елиминациите в Азия.

Ето най-важното, което ще можете да гледате на живо:

Футбол

11:00 – Купа на Азия за жени: Среща от 1-ви кръг | NOVA Sport

18:00 – efbet Лига: Лудогорец – Локомотив Пловдив | Diema Sport

18:00 – Елитна Шампионска лига на Азия: Осминафинал | NOVA Sport

20:15 – Елитна Шампионска лига на Азия: Осминафинал | NOVA Sport

22:00 – Чемпиъншип (Англия): Среща от 35-и кръг | Diema Sport 2

Други спортове

Баскетбол: Армения – България (Предквалификации за Евробаскет 2029) – мачът е планиран за сутрешните часове (около 08:15 българско време).

Зимни спортове (БНТ 3): През деня ще има обзори и записи от Зимните олимпийски игри 2026, включително сноубордкрос, биатлон и шейни.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!