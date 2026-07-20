Спортът по телевизията в понеделник 20 юли
Снимка: Сайт на ЦСКА
Спортните събития на 20 юли, понеделник, 2026 г. са свързани с мачове от родния футболен елит и турнири по тенис.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
България – Първа лига:
19:15 часа: Славия – ЦСКА Диема Спорт
21:30 часа: Ботев Пловдив – Локомотив София Диема Спорт
Тенис
АТП 250 – Ещорил:
14:00 часа: Max Sport 3
АТП 250 – Кицбюел:
12:00 часа: Max Sport 1
Вторник
Волейбол – Лига на нациите, мъже:
00:00 часа: България – Франция Max One
Редактор "Екип на Петел",
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