Спортът по телевизията в понеделник 20 юли

Снимка: Сайт на ЦСКА

Спортните събития на 20 юли, понеделник, 2026 г. са свързани с мачове от родния футболен елит и турнири по тенис.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

България – Първа лига:

19:15 часа: Славия – ЦСКА Диема Спорт

21:30 часа: Ботев Пловдив – Локомотив София Диема Спорт

Тенис

АТП 250 – Ещорил:

14:00 часа: Max Sport 3

АТП 250 – Кицбюел:

12:00 часа: Max Sport 1

Вторник

Волейбол – Лига на нациите, мъже:

00:00 часа: България – Франция Max One

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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