Спортът по телевизията в понеделник 22 юни

Стопкадър БНТ

Акцентът върху спортните събития на 22 юни, понеделник, 2026 г. попада върху интересни срещи от Мондиала.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

20:00 часа: Аржентина – Австрия БНТ 3

00:00 часа: Франция – Ирак БНТ 1, БНТ 3

Вторник

03:00 часа: Норвегия – Сенегал БНТ 1, БНТ 3

Тенис

Турнир за мъже в Истборн:

13:00 часа: Max Sport 1

ATP Майорка, мъже:

13:30 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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