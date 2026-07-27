Спортът по телевизията в понеделник 27 юли
Снимка: Фейсбук, Ботев Пловдив
Акцентът върху спортните събития на 27 юли, понеделник, 2026 г. попада върху последните две срещи от втория кръг в родната Първа лига и мач на Григор Димитров на турнир в Мексико.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
България – Първа лига:
19:00 часа: Дунав – Лудогорец Диема Спорт
21:15 часа: ЦСКА – Ботев Пловдив Диема Спорт
Тенис
ATP 250 - Лос Кабос:
20:00 часа: Григор Димитров - Мойс Куаме Max Sport 3, Max Sport 1
Редактор "Екип на Петел",
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