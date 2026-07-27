Спортът по телевизията в понеделник 27 юли

Снимка: Фейсбук, Ботев Пловдив

Акцентът върху спортните събития на 27 юли, понеделник, 2026 г. попада върху последните две срещи от втория кръг в родната Първа лига и мач на Григор Димитров на турнир в Мексико.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

България – Първа лига:

19:00 часа: Дунав – Лудогорец Диема Спорт

21:15 часа: ЦСКА – Ботев Пловдив Диема Спорт

Тенис

ATP 250 - Лос Кабос:

20:00 часа: Григор Димитров - Мойс Куаме Max Sport 3, Max Sport 1

Редактор "Екип на Петел",

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