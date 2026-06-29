Спортът по телевизията в понеделник 29 юни

Стопкадър Max One

Спортните събития на 29 юни, понеделник 2026 г. са свъзрани с вълнуващи мачове от Световното по футбол и началото на очаквания с огромен интерес турнир по тенис от Големия шлем.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство 1/16-финали:

20:00 часа: Бразилия – Япония БНТ 3

23:30 часа: Германия – Парагвай БНТ 1, БНТ 3

Вторник:

04:00 часа: Нидерландия – Мароко БНТ 1, БНТ 3

Тенис

Уимбълдън:

12:00 часа: Eurosport 1 и Eurosport 2

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!