Спортът по телевизията в понеделник 29 юни
Стопкадър Max One
Спортните събития на 29 юни, понеделник 2026 г. са свъзрани с вълнуващи мачове от Световното по футбол и началото на очаквания с огромен интерес турнир по тенис от Големия шлем.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство 1/16-финали:
20:00 часа: Бразилия – Япония БНТ 3
23:30 часа: Германия – Парагвай БНТ 1, БНТ 3
Вторник:
04:00 часа: Нидерландия – Мароко БНТ 1, БНТ 3
Тенис
Уимбълдън:
12:00 часа: Eurosport 1 и Eurosport 2
Редактор "Екип на Петел",
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