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Спортът по телевизията в понеделник 29 юни

29.06.2026 / 05:00 0

Стопкадър Max One

Спортните събития на 29 юни, понеделник 2026 г. са свъзрани с вълнуващи мачове от Световното по футбол и началото на очаквания с огромен интерес турнир по тенис от Големия шлем.

 

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

 

Футбол

Световно първенство 1/16-финали:

 

20:00 часа: Бразилия – Япония БНТ 3

23:30 часа: Германия – Парагвай БНТ 1, БНТ 3

 

Вторник:

04:00 часа: Нидерландия – Мароко БНТ 1, БНТ 3

 

Тенис

Уимбълдън:

12:00 часа: Eurosport 1 и Eurosport 2

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