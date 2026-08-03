Спортът по телевизията в понеделник 3 август

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

Спортните събития на 3 август, понеделник, 2026 г. са свързани с мач от родния футболен шампионат и срещи от престижни турнири по тенис.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

България – Първа лига:

21:15 часа: Спартак Варна – Локомотив Пловдив Диема Спорт

Тенис

АТП 1000 - Монреал:

18:00 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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