реклама

Спортът по телевизията в понеделник 3 август

03.08.2026 / 05:00 0

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

Спортните събития на 3 август, понеделник, 2026 г. са свързани с мач от родния футболен шампионат и срещи от престижни турнири по тенис.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

 

Футбол

България – Първа лига:

21:15 часа: Спартак Варна – Локомотив Пловдив Диема Спорт

 

Тенис

АТП 1000 - Монреал:

18:00 часа: Max Sport 3

 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама