Спортът по телевизията в понеделник 3 август
Снимка Фейсбук, Спартак Варна
Спортните събития на 3 август, понеделник, 2026 г. са свързани с мач от родния футболен шампионат и срещи от престижни турнири по тенис.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
България – Първа лига:
21:15 часа: Спартак Варна – Локомотив Пловдив Диема Спорт
Тенис
АТП 1000 - Монреал:
18:00 часа: Max Sport 3
Редактор "Екип на Петел",
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