Спортът по телевизията в понеделник 8 юни
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Акцентът върху спортните събития на 8 юни, понеделник, 2026 година попада върху турнири по тенис и контроли на национални отбори преди Световното първенство по футбол.
Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:
Тенис
Турнир АTP 250 в Щутгарт:
12:00 – 22:00 часа: Max Sport 3
Турнир АTP 250 в Хертогенбош:
11:00-21:00 часа: Max Sport 3
Футбол
Приятелски срещи:
21:45 часа: Нидерландия – Узбекистан Диема Спорт 3
22:05 часа: Франция – Северна Ирландия Диема Спорт 2
Редактор "Екип на Петел",
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