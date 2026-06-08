Спортът по телевизията в понеделник 8 юни

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Акцентът върху спортните събития на 8 юни, понеделник, 2026 година попада върху турнири по тенис и контроли на национални отбори преди Световното първенство по футбол.

Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:

Тенис

Турнир АTP 250 в Щутгарт:

12:00 – 22:00 часа: Max Sport 3

Турнир АTP 250 в Хертогенбош:

11:00-21:00 часа: Max Sport 3

Футбол

Приятелски срещи:

21:45 часа: Нидерландия – Узбекистан Диема Спорт 3

22:05 часа: Франция – Северна Ирландия Диема Спорт 2

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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