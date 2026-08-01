Спортът по телевизията в събота 1 август
Снимка Сайт на Черно море
Спортните събития на 1 август, събота, 2026 г. са свързани с мачове от родния футболно първенство и полуфинали от престижни турнири по тенис.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
България – Първа лига:
19:00 часа: Левски – Септември Диема Спорт
21:15 часа: Ботев Пловдив - Черно море Диема Спорт
Тенис
АТП 500 – Вашингтон, полуфинали:
01:30 и 03:30 часа в неделя: Max Sport 3
АТП 250 – Лос Кабос, полуфинали:
21:00 и 23:00 часа: Max Sport 1
Голф
AIG Women’s Fpen:
18:00 часа: Max Sport 1
Рали
Световен шампионат във Финландия:
18:00 часа: Max Sport 3
ММА:
UFC Fight Night
21:00 часа: Max Sport 2
Редактор "Екип на Петел",
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