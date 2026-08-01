Спортът по телевизията в събота 1 август

Снимка Сайт на Черно море

Спортните събития на 1 август, събота, 2026 г. са свързани с мачове от родния футболно първенство и полуфинали от престижни турнири по тенис.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

България – Първа лига:

19:00 часа: Левски – Септември Диема Спорт

21:15 часа: Ботев Пловдив - Черно море Диема Спорт

Тенис

АТП 500 – Вашингтон, полуфинали:

01:30 и 03:30 часа в неделя: Max Sport 3

АТП 250 – Лос Кабос, полуфинали:

21:00 и 23:00 часа: Max Sport 1

Голф

AIG Women’s Fpen:

18:00 часа: Max Sport 1

Рали

Световен шампионат във Финландия:

18:00 часа: Max Sport 3

ММА:

UFC Fight Night

21:00 часа: Max Sport 2

Редактор "Екип на Петел",

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